Enquanto Cláudia trata dos últimos preparativos e descansa, Mário tem gerido a sua ansiedade dedicando-se ao que mais gosta de fazer... magia.

Com o sucesso de Virtual Magic, Mário Daniel tem levado agora o seu espetáculo virtual para empresas, não só em Portugal como no resto do Mundo.

Relativamente à chegada do seu primeiro filho, Mário Daniela revela-se ansioso e preparado: “Já entrámos numa fase em que há alguma ansiedade. Já falta pouco para conhecermos o nosso Gabriel. Estamos muito felizes e prontos para o receber!"

O parto está previsto para o final deste mês e o casal está a aproveitar cada minuto deste momento mágico!