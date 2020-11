Num ano que garantidamente ficará para a história, Mário Daniel e Cláudia Pedrosa também o irão recordar, pela melhor das razões. O conhecido mágico e a sua esposa e também agente, esperam o primeiro filho.

Mário e Cláudia já manifestavam há algum tempo o desejo de terem um bebé mas, com uma agenda sempre muito preenchida e trabalhando juntos, não conseguiam encontrar o momento certo para que pudesse acontecer.

Com a atual situação que estamos a viver e tendo que parar quase por completo o seu trabalho, encontraram o descanso que precisavam e vão finalmente ver a sua família crescer.

“Estamos muito felizes! Há muito que planeávamos este momento e confesso que estou ansioso pelo nascimento. Já sabemos que é um menino e tudo aparenta estar bem! Como temos 3 sobrinhos, filhos dos meus dois irmãos, sei que a tarefa não é fácil mas, havemos de a superar! Ver a barriguinha da Cláudia a crescer parece verdadeira MAGIA!” revela Mário Daniel.

“Estamos mesmo muito felizes! E com o avançar da gravidez e com os primeiros preparativos (começar a idealizar o quarto, as primeiras roupinhas…) parece que se torna cada vez mais real. Claro que à mistura também cresce a ansiedade… Mas, acredito que vai tudo correr bem.” diz Cláudia.

Cláudia está já a caminho das 18 semanas de gravidez e o casal está a aproveitar cada minuto deste momento mágico!