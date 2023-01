Mário Daniel não ganhou para o susto num dos seus espetáculos de magia. O entertainer perdeu os sentidos durante o truque final no qual fica debaixo de água, dentro de uma caixa, enquanto procura a chave para a abrir.

Numa entrevista que deu hoje a Júlia Pinheiro, o mágico lembrou o sucedido.

"Neste tipo de números há uma diferença muito grande quando os aquários são tapados com um pano ao fim de poucos de segundos ou aqueles que como eu ficam expostos o tempo todo. Estou efetivamente a fazer uma apneia", explicou, notando que consegue aguentar quatro minutos sem respirar debaixo de água.

"Acho que o emocional trabalhou demasiado no sentido de ignorar a parte física. Os sinais começam a entrar: dormência, perda de controlo de movimentos... mas isso é normal", esclarece, referindo que apesar de ter perdido os sentidos se sentia bastante calmo, motivo pelo qual não terá percebido os alertas que o corpo foi dando.

Mário afirma ainda que a "dormência foi tal que perdeu totalmente a sensibilidade".

"Quando acordei tinha a minha mulher à frente, começo a ver a cortina a descer e digo 'não fechem'. Ganhei consciência muito rapidamente", faz ainda saber, acrescentando que esteve 20 segundos inconsciente na água e dois minutos desmaiado.

"Faço a despedida e o público reage com um aplauso efusivo", recorda, referindo que houve gente do público que acreditou que o sucedido fazia parte do número.

Eis as declarações.

