Mário Daniel viveu na passada sexta-feira, 20 de janeiro, uma situação inesperada durante o espetáculo 'Minutos Mágicos', apresentado ao vivo no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. O ilusionista fazia o número chamado 'escapismo' quando colapsou, desmaiando e ficando inconsciente dentro de um tanque de água.

Mário Daniel estava debaixo de água com a tampa do aquário fechada, tendo de em apneia encontrar a chave que iria abrir a porta e permitir-lhe sair dali. Após dois minutos debaixo de água, o ilusionista desmaiou.

"Aos 2 minutos e 32 segundos, colapsei", disse em declarações à RFM.

Já na tarde de terça-feira, 25 de janeiro, Mário Daniel confirmou publicamente o incidente e garantiu estar já recuperado e pronto para voltar aos palcos.

"Obrigado a todos pelas simpáticas mensagens de preocupação que me têm chegado! Estou bem, totalmente recuperado e pronto para todos os espetáculos que ainda aí vêm", disse, passando a agradecer a quem o salvou e conseguiu evitar o pior.

"Aproveito para agradecer também a toda a minha incrível equipa, que, com toda a prontidão e rapidez, me tirou do aquário assim que se apercebeu de que algo não estava bem - devo-lhes o facto de agora estar aqui para contar a história. Só com pessoas assim é que é possível fazer um espetáculo verdadeiramente diferente, sem 'truques' ou medo de arriscar", referiu.

Por fim, Mário Daniel lembrou que regressa ao palco com o seu espetáculo de ilusionismo já no dia 4 de fevereiro, no Barreiro. 'Minutos Mágicos' poderá ainda ser visto de 17 a 26 de Fevereiro no Casino Lisboa, dia 4 de Março na Figueira da Foz e dias 25 e 26 de Março em Lamego.

