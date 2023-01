Depois de vários espectadores terem alertado para o facto de um dos jogos do programa 'Vale Tudo' ser "perigoso", Rui Unas decidiu falar sobre este momento durante a mais recente emissão do seu podcast 'Maluco Beleza'.

O ator, que esteve alguns minutos de cabeça para baixo no 'cenário invertido' do novo programa da SIC, referiu não foi fácil estar tanto tempo nesta posição e que esteve até perto de desmaiar.

"Estive quatro minutos em sofrimento", começou por dizer Unas, que explicou ainda ter tido dificuldades em "raciocinar" após o fim da prova.

"Quando acabou, virei-me outra vez de cabeça para cima e deu-me uma quebra de tensão. Isto em direto, 'the show must go on' e eu sempre a rir", relatou.

"Não me apetecia desmaiar mas estava lá quase. No intervalo estive com o paramédico a medir-me a tensão, estava a suar por todos os lados, estava hipoglicémico e estive, durante cinco minutos, a recompor-me", completou o ator, de 48 anos.

Importa lembrar que, nas redes sociais, vários espectadores criticaram o 'cenário invertido' e pediram à SIC que este "jogo perigoso" seja retirado das próximas emissões do programa.

