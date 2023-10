Mário Augusto foi ao seu baú de memórias e decidiu partilhar com os seguidores das redes sociais uma fotografia na qual posa ao pé de dois profissionais de comunicação bastante conhecidos: Rodrigo Guedes de Carvalho e Júlio Magalhães.

"Hoje já ninguém faz álbuns fotográficos daqueles que se colocam alinhadinhos na prateleira dos livros. Hoje as fotos ficam nuns montinhos virtuais, para ali digitalmente esquecidos. No meio de milhares de fotos que raramente voltamos a rever, lá aparecem umas quantas que soltam e exercitam a memória, levam-nos a pensar como os tempos mudam", escreve na legenda da publicação.

"Olha que três, todos daqui do Norte e em pose com a ponte ao fundo. Não me lembro do contexto, nem do dia em que estivemos juntos desta vez, o que sei é que já não se fazem amizades assim. Hoje é tudo mais competitivo, mais agreste nas relações", reflete ainda.

"O Rodrigo e o Juca são desses, nascemos no mesmo ano, passamos pelos mesmo lugares e nunca esquecemos a amizade de sempre", completa.

