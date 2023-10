Além de Iolanda Laranjeiro e Joana Seixas, Luísa Ortigoso também fez questão de aderir ao movimento "artistas contra o genocídio", aproveitando o momento para se manifestar sobre o conflito armado entre Hamas e Israel.

"Condeno qualquer ato de violência contra inocentes. Mas convém não tapar o sol com a peneira. 75 anos de ataques diários, de espoliação de terra, de casas destruídas, de terror, de apartheid, de morte, cometidos pelo estado de Israel alimentam a violência de qualquer grupo armado do outro lado", começou por dizer a atriz na sua página de Instagram.

"Quem se levantou contra o que se passa na Ucrânia e contra o ataque do Hamas a inocentes, tem forçosamente de condenar as décadas de sofrimento do povo palestiniano. Se não for assim, então não é o facto de estarem contra a violência que os move", destacou.

"A posição da UE e dos EUA e a atitude declarada na fachada da Assembleia da República, em Portugal, não defende os direitos humanos. Coloca-se claramente de um dos lados e sanciona 75 anos de ataques sistemáticos a um povo, violando a lei internacional. É melhor informarem-se, antes de vomitarem ódio nas redes sociais. É preciso ser gente", completou.