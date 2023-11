Marina Machete é a primeira mulher transgénero a ficar no Top 20 do concurso 'Miss Universo', ao classificar-se entre as 20 semifinalistas, num evento que decorreu na madrugada deste domingo em El Salvador.

A concorrente, de 28 anos, foi também a primeira mulher trans a vencer o concurso de 'Miss Portugal'.

A vencedora do 'Miss Universo' 2023 foi a modelo Sheynnis Palacios, de 23 anos, nascida no Nicarágua. Em segundo lugar ficou a tailandesa Anntonia Porsild e a fechar o pódio a australiana Moraya Wilson.