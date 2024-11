Pela primeira vez, o novo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, abriu portas a um desfile de moda organizado pela estilista Fátima Lopes. O evento decorreu no passado sábado, 9 de novembro, no qual foi apresentado a coleção de outono/inverno 2024/25.

Além dos modelos convidados, como Sofia Ribeiro, Pedro Crispim e Lúcia Garcia, várias figuras públicas marcaram presença nas bancadas para poderem assistir ao desfile.

Merche Romero, Zulmira Garrido, Marina Machete, Sandra Felgueiras e Wanda Stuart foram apenas alguns dos nomes que apareceram em representação da sua área artística, mas também para mostrar apoio a Fátima Lopes.

Ao Fama ao Minuto, a comentadora assídua do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, Zulmira Garrido, afirmou que tenta não falhar aos desfiles da estilista. "Tento não falhar nenhum, porque, além de amiga, sou uma grande admiradora do trabalho da Fátima. Acho que ela é uma das grandes pioneiras da moda no nosso país... e uma das melhores, se não a melhor".

E acrescentou ainda: "Estou sempre na expectativa, porque ela consegue sempre, mas sempre surpreender-nos".

Por sua vez, Merche Romero revelou-nos que, além de acompanhar a moda nacional - sendo ela também modelo - marcou presença no desfile de Fátima Lopes para poder ver a sua afilhada, uma das modelos da Face Models.

"É sempre um prazer ver, mais uma vez, a Fátima Lopes a brilhar. Para mim, um ícone da moda. Gosto muito dela", disse ao Fama ao Minuto. "Admiro-a como pessoa e como profissional. Aliás, a Face foi a minha primeira agência, por isso, sou muito grata. Ela deu-me oportunidade de desfilar nos desfiles dela e foi inesquecível".

Questionámos a modelo e apresentadora sobre as tendências que nunca deixou de usar, mas também sobre as que tende a 'deixar de lado': "Nunca gostei muito de camisas. De resto, o que mais uso são uns bons casacos. Não é o caso de hoje, porque parece que o inverno ainda não chegou, se não tinha vindo com um casacão que também é uma imagem de marca da Fátima".

Marina Machete, modelo transexual e vencedora do concurso Miss Universo Portugal 2023, também esteve a assistir ao desfile de apresentação da nova gama de Fátima Lopes.

Em declarações ao Fama ao Minuto, rematou que "é sempre bom poder apoiar a moda portuguesa e, acima de tudo, poder apoiar a Fátima Lopes, um ícone da moda".

"É bom poder marcar presença, porque acho que é importante haver uma representação de todo o tipo de pessoas. Agradeço à equipa da Fátima, porque é uma honra estar aqui, num museu tão icónico como é o Museu Nacional dos Coches".

