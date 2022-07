Marie recebeu um comentário de um internauta que não lhe passou, de todo, despercebido. A pessoa em questão criticou a escolha do look da influenciadora para tomar o pequeno-almoço no hotel onde esteve hospedada em Bruxelas.

"Estás com alucinações. Alguma vez se viu semelhante coisa. Alguém vai tomar o pequeno-almoço num hotel nesses preparos? Menina, estás a precisar de tratamento urgente. Pobre família que tanto sofre com esta paranóica", escreveu a internauta. "Está alucinada", acrescentou depois.

Após tais palavras, Marie respondeu: "Entendi a mensagem à primeira, não precisa ser tão paranóica e enviar uma repetição. Poupe palavras e o meu tempo, um beijinho. Espero que goste de assistir".

© Instagram

Leia Também: Bruna Gomes deixa mensagem a Marie após ida ao 'Dois às 10'