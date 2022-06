Ambas as ex-concorrentes do 'Big Brother' estiverem à conversa com Maria Botelho Moniz.

Depois de ambas terem marcado presença no 'Dois às 10', da TVI, Bruna Gomes partilhou na sua página de Instagram uma fotografia em que aparece ao lado de Marie. A partilha serviu para deixar uma mensagem à amiga que conheceu durante a participação de ambas no 'Big Brother'. "Fadinha, que você encontre seu caminho e brilhe", escreveu Bruna Gomes. Palavras que não passaram despercebidas. "Numa pequena frase disse tudo", reagiu o modelo Luís Borges. Leia Também: Marie revela que esteve a gravar documentário