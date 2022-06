Marie esteve no programa 'Dois às 10', da TVI, esta quarta-feira, 22 de junho, e falou sobre os novos projetos.

Durante a conversa com Maria Botelho Moniz contou que "esteve estes últimos dias a gravar um documentário".

"Foi gravado antes da casa e agora é a continuação", acrescentou, referindo que não sabia que ia participar no 'Big Brother' quando começou com este projeto, por isso agora será o antes e depois do programa.

De referir também que 'La Vie de Maria Manuela' é o nome do documentário.

