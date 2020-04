Numa altura em que o mundo trava um intenso combate contra um inimigo comum - o surto do novo coronavírus - Itália continua a ser o país europeu onde o SARS-CoV2 provocou mais vítimas mortais, numa cifra que já suplantou os 19 mil óbitos.

Todavia, entre as diferentes frentes de combate a esta doença, ainda aparecem pingos de bonança e alguma felicidade.

E isso por exemplo, sucedeu num hospital de Turim, em Rivoli, em que um paciente infetado com Covid-19 foi surpreendido pela esposa no dia de aniversário do casamento.

E que melhor forma de surpreender o marido do que, através de videochamada, ter Eros Ramazzotti a cantar a música favorita de ambos: "Ti sposerò perché (eu vou casar contigo porque...)".

Uma canção que os uniu, e mesmo longe um do outro, os continuará a dar uma bonança no meio da tempestade. Confira o vídeo.

