Na Madeira, juntamente com Cristiano Ronaldo e com os filhos, Georgina Rodríguez tem ocupado o tempo das mais diversas maneiras - desde treinos com o jogador a momentos divertidos com as crianças. Na manhã desta quarta-feira, decidiu dedicar-se à cozinha.

Como mostrou nas redes sociais, a namorada do craque português fez um bolo de cenoura com ingredientes biológicos e partilhou a receita, que consultou no segmento de Cozinha da revista Hola, com os seguidores:

São necessários três ovos, 100ml de azeite, 150g de cenoura ralada, 100g de aveia, 150g de farinha de aveia, 120g de açúcar mascavado, 1 colher de canela, 15g de fermento em pó, 1 mão de uvas passas.

O forno deve estar ligado a 180º e começa-se por juntar os ovos com o açúcar, de seguida a cenoura e posteriormente a aveia, a farinha, a canela e o fermento.

Georgina Rodríguez chamou ainda atenção para o facto de ter utilizado açúcar de coco para que a receita ficasse ainda mais saudável.

