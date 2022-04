Rui Oliveira surpreendeu os espetadores e até o marido, Manuel Luís Goucha, ao afirmar em direto que esta sexta-feira faria a sua última participação no formato das tardes da TVI - 'Goucha'.

"Devo anunciar que é a minha última vez que cá venho ao programa […] Agradeço a todos os que me seguiram neste período todo, às mensagens que recebi, que foram ótimas, e à forma generosa como muito carinhosamente me receberam nas ruas", afirmou o empresário.

Goucha mostrou-se surpreendido com a afirmação do marido e reagiu com gargalhadas, dando a entender que poderia tratar-se de uma brincadeira de Rui.

Mais tarde, o apresentador questionou o marido: "Se o público pedir muito, tu ficas?". Perante o repto, Rui Oliveira afirmou que continuaria a fazer as suas receitas semanalmente se esta fosse a vontade dos espetadores.

Na página oficial de Facebook de Manuel Luís Goucha foi lançada a questão: "Quer que o Rui continue na cozinha do Goucha ou não?". Perante a questão, foram muitos os seguidores a pedirem que o marido do apresentador continue a surgir na antena da TVI.

