A notícia do dia é esta terça-feira o regresso de Teresa Guilherme à TVI no papel de apresentadora da próxima edição do programa 'Big Brother'. A apresentadora volta a ocupar o papel que foi seu durante vários anos e Cláudio Ramos, apresentador de 'Big Brother 2020', abandona o reality show.

Sendo esta a notícia do dia, foram muitos os que usaram as suas redes sociais para comentar o tema. E de entre as várias opiniões, umas mais polémicas que outras, destaca-se a do marido de Manuel Luís Goucha.

Rui Oliveira, que já protagonizou diversas trocas de farpas com Cláudio Ramos, resolveu nas suas redes sociais comentar o tema com uma frase carregada de ironia.

"A dança das oportunidades ou a peça de Shakespeare que ainda não tínhamos visto?", questionou.

Também nas suas InstaStories, o empresário partilhou uma fotografia de Teresa Guilherme com a seguinte legenda: "A roda da fortuna. Arcano do tarot".

