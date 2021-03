"Conheço mal o Nuno Graciano", foi desta forma que Maria Vieira começou mais uma mensagem na sua conta de Facebook onde demonstrou o seu apoio a Nuno Graciano, depois deste ter anunciado a sua candidatura à Câmara Municipal de Lisboa pelo partido político Chega.

"Venho agora aqui felicitar, com enorme satisfação, toda a postura do Nuno, o seu discurso de apresentação que foi curto e direto como convém e que me pareceu sincero e muito assertivo", elogia.

"E termino com umas palavras de força e de solidariedade àquele que desejo ver como próximo Presidente da Câmara de Lisboa: ignora os ataques, os insultos e o ódio que sobre ti agora 'despejam'; eu própria que sou uma mulher pequenita, suportei e suporto tudo isso desde 2017, ainda antes do CHEGA existir e tenho a certeza de que um calmeirão forte e corajoso como tu saberá fazer frente a todas as mentiras, a todas as calúnias e a toda a maldade que sobre ti dispararem", completa.

