Maria Vieira usou a sua página de Facebook para responder a um comentário feito por Sara Sampaio relativamente aos militantes do Chega, partido político que a atriz apoia e do qual faz parte.

"Esta sirigaita, que é paga para despir e vestir roupa e para pousar semi-nua e figurar em capas de revistas dirigidas a leitores pouco exigentes, escreveu este pedaço de prosa badalhoca e insultuosa nas redes sociais para obter mais uns 'likes' daquelas pessoas mais ou menos tontas que lhe passam cartão", começou por referir.

"É claro que milhares de portugueses, não apenas os simpatizantes, militantes e eleitores do CHEGA, mas todas as pessoas civilizadas, bem educadas e decentes, se sentiram surpreendidas, enojadas e insultadas com esta 'dedicatória' elaborada por tão delicada criatura, de cujos lábios pintados de encarnado jamais esperariam escutar semelhante vernáculo escarrado e até eu que dou mais importância a uma alforreca do que à Sara Sampaio, acabei por tomar conhecimento desta verborreia que a jovem «modeleira» resolveu cuspir", nota.

"Agora imaginem se tivesse sido eu a autora destas singelas palavrinhas e as tivesse dirigido aos simpatizantes do PS, do PCP ou do BE? O que já teria sido dito pela comunicação social sobre a minha pessoa? E o que diriam os artistas fofinhos e do bem que se incomodam tanto e que tanto criticam as minhas opiniões políticas e a minha severa oposição a este governo que vem destruindo Portugal desde 2015?", questiona.

"Fico agora à espera que aqueles humoristas puxa-saco da Esquerda, do António Costa e do Marcelo, que vivem à custa do dinheiro público injetado nas televisões, nas rádios e nos jornais, façam umas graçolas despeitadas sobre estas declarações da Sara Sampaio. Mas acho que vou ter que esperar sentada...", completa.

© Facebook/MariaVieira

