Sara Sampaio recorreu ao Twitter, esta segunda-feira, para partilhar algumas imagens do Chega e escreveu: "É assim que começa!!!! Que nojo".

Mensagem que levou a que fosse 'arrasada' na rede social. "Bem, os fascistas, machistas, racistas, etc, saíram todos da toca. Parece que ofendi muitos egos de merda aqui! Se a carapuça serve... uns mandaram-me de volta a cozinha, outros para me dedicar só à moda, uns até me chamaram de pega. Podem me chamar o que quiserem...", disse esta terça-feira.

Mas não ficou por aqui e acrescentou: "Eu continuo ter o direito à minha opinião e vocês não deixam de ser uma vergonha gente".

A modelo voltou a não ficar calada e continuou: "Ontem à noite cheirava muito a m***** aqui perto de minha casa. Já percebi porquê... houve um comício do chega aqui ao lado". De recordar que o último comício de André Ventura, candidato às presidenciais, realizou-se em Leça da Palmeira, na noite de segunda-feira.

