Maria Pitta Paixão tocou o coração dos seguidores com a publicação feita na noite desta quinta-feira, dia 10, no Instagram.

A filha de Bibá Pitta deu a conhecer uma fotografia na qual aparece com a mãe e os quatro irmãos - o retrato de uma família feliz, que diz deixá-la inspirada a seguir os passos da progenitora.

"Quando for grande quero ser uma mãe como a minha! Alguém a encontra aqui? Ou parece só mais uma irmã no meio desta malta toda?", escreveu na legenda do registo.

Casada com Guilherme Paixão, Maria é mãe de dois meninos: Duarte, de três anos, e António, de três meses.

Leia Também: "Dizem que já não tenho idade, quero lá eu saber": Bibá Pitta no TikTok