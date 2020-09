Bibá Pitta volta a dar provas da sua jovialidade. A socialite, de 53 anos, decidiu, contra a opinião dos seus filhos, aderir ao TikTok.

"O que os miúdos me gozaram (até disseram que já não tenho idade, quero lá eu bem saber). O que me diverti. Tinha que ser, tinha que fazer um tiktok !!! Voilá", escreveu Bibá ao partilhar com os seus seguidores o primeiro vídeo desta aventura que agora começa.

