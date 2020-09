Bibá Pitta terminou a semana com imagens amorosas do neto publicadas nas suas redes sociais. Como forma de desejar bom fim de semana aos seguidores, a socialite deu a conhecer um novo vídeo que retrata um adorável momento com o bebé António, de três meses, filho de Maria Pitta Paixão.

"Nada melhor do que vos desejar um bom fim de semana com este momento de ternura. Aproveitem os netos ao máximo, um amor que não tem fim!! Que sortuda que eu sou", escreveu ainda na legenda das imagens.

Veja abaixo.

