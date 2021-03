Maria Pitta Paixão anunciou há pouco tempo nas redes sociais que estava grávida pela terceira vez, deixando assim os seus seguidores bastante surpresos. As reações foram diversas, sendo que vários internautas acabaram por deixar mensagens de parabéns a felicitar a filha de Bibá Pitta pelo novo membro da família que se encontra a caminho.

Esta terça-feira, dia 30 de março, a jovem fez uma publicação a explicar que o processo para engravidar de ambos os filhos foi marcado por alguns desafios:

"O meu primeiro [filho] foi um bebé milagre e, quando o descobrimos, já tinha 8 semanas", informa.

"Pelo que tenho visto, os segundos filhos são os mais difíceis de conseguir. É engraçado, imensa gente com quem falo diz-me: 'ah estou a tentar o segundo mas não está fácil por aqui' - eu própria tive este discurso durante um ano e meio. Não sei porquê, mas quem já viveu isto sabe bem do que falo", confessa.

"Ter a sorte de encontrar um médico no caminho que me resolveu os dramas. Só o 'Maria, você não tem problema nenhum' chegou para me desbloquear a cabeça e esvaziar o assunto. Sabem quando é que voltei a ver o meu médico? Passado um mês, de perna partida e com gesso até ao joelho", relata

"Na consulta pós parto do António disse ao meu médico o seguinte: 'Doutor, demorei tanto a conseguir este bebé que por mim tenho já outro'. Graças a Deus foi muito rápido e não passei por este processo todo que tinha passado do António", nota.

Recorde-se que Maria Pitta e o marido, Guilherme Paixão, são pais de Duarte, de cinco anos e António Maria, que completará o primeiro ano de vida no dia 19 de maio.

