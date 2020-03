Foi pouco tempo depois da meia noite, breves momentos após as celebrações do Dia do Pai, que se deu esta quinta-feira, 19 de março, que Maria João Bastos decidiu recordar junto dos fãs o progenitor.

De coração apertado e com as saudades a transbordar, a atriz publicou uma fotografia do pai na sua página do Instagram e apenas escreveu, na madrugada desta sexta-feira, 20 de março: "Sinto a tua falta. Amo-te, pai".

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores, que fizeram questão de deixar uma mensagem carinhosa para dar força e apoio à atriz, de 44 anos.

Recorde-se que o pai de Maria João Bastos, Jaime Bastos, morreu há mais de 20 anos, quando a artista tinha 18 anos.

Leia Também: Júlia Pinheiro encontra peça do falecido pai. "Fiquei tão comovida"