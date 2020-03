Celebra-se esta quinta-feira, 19 de março, o Dia do Pai, uma data que começou logo de manhã a ser assinalada nas redes sociais por muitas figuras públicas. Júlia Pinheiro também se juntou às celebridade que comemoraram publicamente este dia, e surpreendeu os fãs com uma publicação única.

Na página que tem no Instagram, a apresentadora da SIC contou aos seguidores que encontrou uma peça que era do falecido pai. Trata-se de umas luvas, como mostrou na rede social.

"O meu Pai. Logo hoje descubro as luvas que ele tem na mão, nesta foto, usadas por ele no dia de casamento. As luvas estavam entre os objetos que vieram da casa da minha mãe. Intactas. Fiquei tão comovida. Parecem novas", destacou na legenda de uma montagem fotográfica que pode ver na publicação abaixo:

Leia Também: Famosos celebram à distância o Dia do Pai