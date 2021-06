Apesar do pequeno Noah ter sido resgatado ao início da noite desta quinta-feira, o caso continua a dar que falar nas redes sociais. Além da felicidade entre os internautas pelo desfecho da história, também são muitas as opiniões que correm na Internet.

E entre mensagens há um texto que está a ser muito partilhado por vários internautas. Maria Cerqueira Gomes, por exemplo, não ficou indiferente a tais palavras e fez questão de destacar as mesmas nas stories da sua página de Instagram.

Leia na íntegra abaixo:

À publicação, a apresentadora da TVI apenas acrescentou: "Mais empatia, menos julgamento".

Publicação de Maria Cerqueira Gomes© Instagram

De referir ainda que após a notícia do resgate do pequeno Noah, de dois anos, Maria Cerqueira Gomes escreveu na mesma rede social: "Não dá para conter as lágrimas. Que pequenino! Melhor notícia do ano".

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes: O lugar mágico onde se desconectou do mundo