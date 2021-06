Maria Cerqueira Gomes partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram pormenores de uma 'escapadinha' que fez recentemente. A apresentadora esteve a recarregar baterias na Quinta do Vallado, em Peso da Régua, lugar onde procurou desligar-se do mundo.

"Tentei com todas as forças estar 24 horas 'off'. Parece que escolhi a dedo... o mundo ligou-me... mas estou feliz e encantada com mais um sítio lindo de Portugal!", afirmou na legenda da publicação.

Veja na galeria as fotografias deste lugar que encantou a comunicadora da TVI.

