A desfrutar de umas férias no Algarve, esta quarta-feira (12), Maria Cerqueira Gomes partilhou uma série de imagens com os seus seguidores do Instagram nas quais mostra o filho a desfrutar de um passeio de barco pelo Algarve.

"D-E-L-I-R-O-U! Tudo era 'dos piratas'... o esconderijo, o 'túnel', a 'gruta'... até um barco que passou por nós! Foi tal a excitação que a última fotografia é ele a dormir ferrado nos meus braços no embalo do barco! Lindo o nosso Algarve!", notou a apresentadora da TVI na legenda da imagem.

Importa notar que o pequeno João, de dois anos, é fruto do relacionamento anterior de Maria com António Miguel Cardoso, com quem esteve durante cinco anos.

