Tony Carreira esteve com Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua no 'Em Família', este domingo, 26 de fevereiro. A certa altura, logo ao início da conversa, a apresentadora fez questão de agradecer ao cantor um gesto que este teve quando se encontraram pela primeira vez na TVI.

"Nunca me vou esquecer de quando foste a primeira vez ao 'Você na TV', estava eu com o Goucha há pouco tempo na TVI, a forma espetacular com que me trataste. Foste muito querido comigo, disseste-me coisas muito queridas, obrigada", lembrou Maria Cerqueira Gomes.

Tony Carreira agradeceu depois as palavras de Maria Cerqueira Gomes, e falou também do seu novo álbum, 'Recomeçar'.

“Este disco já estava todo gravado há um ano e meio atrás. Entretanto, com a partida da minha filha, todo este disco mudou, só guardei algumas canções. Mas no que diz respeito a esta canção concretamente, o disco também já estava terminado na segunda fase quando recebi o convite para o genérico da novela ‘Para Sempre’. Então esta canção foi a última a entrar e tornou-se no primeiro single [do álbum]”, destacou.

