Como já tinha sido anunciado, Tony Carreira esteve no 'Em Família', da TVI, na tarde deste sábado, 26 de fevereiro. O artista começou com uma atuação, tendo começado por cantar o tema 'Para Sempre', que faz parte do novo álbum, 'Recomeçar'.

Tony Carreira esteve depois à conversa com os apresentadores Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, e foi depois surpreendido com vários vídeos de outros rostos da TVI, tendo ficado especialmente emocionado as palavras de Manuel Luís Goucha, que "foi uma das pessoas que mais o ajudou nestes últimos tempos".

"Acho que não houve dia nenhum que ele não me tivesse mandado uma mensagem. E tento não falar muito disso porque, de repente, desfaço-me aqui... é complicado. Mas falando da classe artística toda, todos eles foram fantásticos, e isso agradeço. Tanto comigo como com a associação da minha filha", reagiu Tony Carreira.

Mas não foram só caras da estação que deixaram algumas carinhosas palavras ao cantor. Também Tânia Ribas de Oliveira, da RTP1, partilhou uma mensagem que deixou o artista novamente emotivo.

“Querido Tony, queria aproveitar para te dizer aquilo que já te disse muitas vezes, gosto muito de ti. Estou sempre contigo e com a tua maravilhosa família, nos bons e nos menos bons momentos, diria mesmo nos maus ou nos péssimos. Tu e a tua família maravilhosa conseguiram transformar a pior dor que um ser humano pode sentir, no maior ato de amor que também pode acontecer, que é dar a oportunidade a outros filhos, que não os vossos, de terem a possibilidade de cumprir sonhos. Isso é das coisas mais bonitas, poéticas e mais extraordinárias que tive a oportunidade de assistir e tenho muito gosto em ser madrinha", destacou Tânia Ribas.

"Que sejas sempre uma das vozes de Portugal, [...] e já sabes que gosto mesmo muito de ti e estou sempre aqui de braços abertos", completou.

"Ela tem um coração gigantesco! Gosto muito dela", reagiu Tony Carreira.

