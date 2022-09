Terminada a mais recente edição de 'Uma Canção para Ti', Maria Cerqueira Gomes partilhou na rede social Instagram um desabafo no qual faz o balanço desta experiência na qual voltou a trabalhar ao lado de Manuel Luís Goucha.

"Que bela viagem esta! Quando o desafio foi lançado confesso que a pergunta que me fiz foi: será que é desta que eu e o Manuel Luís Goucha somos felizes a fazer televisão? A resposta é: SIM. Fui feliz… arrisco a dizer, fomos! Obrigada, Manuel Luís Goucha, por tanto que aprendo contigo", notou Maria, recordando o início difícil da dupla.

A comunicadora apresentou o programa 'Você na TV' ao lado de Goucha, substituindo Cristina Ferreira nas manhãs. O formato não deixou saudades à dupla, que agora se reencontrou para um projeto que terminou de forma feliz.

Por fim, Maria estendeu os agradecimentos ao stylist Gonçalo Mello e aos restantes elementos da sua equipa.

"Obrigada também à minha equipa. Ao Gonçalo Mello por me conhecer tão bem e conseguir dar-me a volta… amo coisas na cabeça mas a certa altura quase o matei… e por me convencer a levar sempre aqueles sapatos que eram altos mas 'super confortáveis'! Podem não acreditar mas somos os mais rápidos e decididos nas escolhas de looks. Amo isso! À Marta Cruz pelo seu talento e boa energia e à Helena Vaz Pereira e restante equipa da Griffehairstyle por looks maravilhosos e tantas gargalhadas. Obrigada, TVI e Coral Europa", escreveu, revelando-se agora "desejosa por um domingo de sofá, cara lavada e a Cristina Ferreira a gerir situações difíceis no 'Big Brother'".

Leia Também: Looks de Maria Cerqueira Gomes foram inspirados nas princesas da Disney