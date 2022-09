Num programa onde os protagonistas são as crianças, os visuais escolhidos para Maria Cerqueira Gomes não podiam ter feito mais sentido. A apresentadora revelou esta segunda-feira, dia 5 de setembro, a inspiração para os looks que utilizou no programa 'Uma Canção Para Ti'.

"Ao longo de todos os domingos fui uma princesa da Disney e fui muito feliz! Obrigada Gonçalo Mello por todo o trabalho! Um programa com crianças tem de ter magia", escreveu Maria, agradecendo ao stylist, antes mesmo de mostrar os seus looks e a respetiva princesa que inspirou cada um deles.

Da Cinderela à Rapunzel, passando pela Pocahontas e pela Sininho, várias foram as emblemáticas personagens de animação que foram recriadas ao longo das 12 galas do programa, como pode conferir na galeria.

Leia Também: "Goucha, isto com a Júlia e a Cristina era mais fácil, não era?"