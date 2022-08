Maria Cerqueira Gomes não conseguiu conter as lágrimas no programa 'Uma Canção Para Ti', momento que recordou através das stories da sua conta de Instagram.

A apresentadora da TVI evidenciou a enorme paixão que tem pelo pequeno ecrã.

"‘Maria é só um programa de televisão!’. Ouço-o vezes sem conta… digo-o vezes sem conta. Mas não sei se chegará o dia ou a idade em que separo o coração da razão. Para im televisão não é só trabalho. Para mim televisão é entrega, dedicação, paixão… e estes miúdos que fazem a magia acontecer aos domingos são filhos, netos ou sobrinhos de alguém e podiam ser meus! Ontem à noite foi repleta de emoção e não me contive no final".



© Instagram - Maria Cerqueira Gomes

Posteriormente, e partilhando uma fotografia na qual aparece com Manuel Luís Goucha, com quem apresenta do formato, acrescentou: "E depois fiquei mais pequenina que eles… e o Manequinha a tentar chamar-me à razão. Goucha, isto com a Júlia ou a Cristina era mais fácil, não era?".



© Instagram - Maria Cerqueira Gomes

