Cláudio Ramos partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um divertido vídeo no qual aparece a brincar com Maria Cerqueira Gomes.

Os dois surgem num elevador até que ficam às escuras.

"Ficamos presos no elevador", diz Cláudio, entre risos.

O momento gerou muitas gargalhadas entre os seguidores.

"Vocês são os maiores"; "Adoro vê-los juntos a trabalhar" e "Estes dois são fantásticos" foram alguns dos comentários feitos.

