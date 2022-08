O 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 25 de agosto, começou com um divertido momento.

Cláudio Ramos iniciou o programa com uma convidada que, ao cumprimentá-lo, lhe trocou o nome. "Bom dia, Carlos", disse Otávia Rebelo, provocando uma reação imediata do apresentador.

"Não me chame Carlos. A Judite Sousa já me chama Carlos. Tenho ali o nosso assistente de realização, o João, que já me chama Carlos. Se vem a Otávia e me chama Carlos... Qualquer dia a Maria [Botelho Moniz] vem de férias, chega e chama-me Manuel ou outra coisa qualquer", atirou, em tom de brincadeira.

O episódio recordado por Cláudio Ramos e que envolve Judite Sousa remete para março deste ano, quando a jornalista, que estava a fazer a cobertura do Jubileu da rainha Isabel II em Windsor, entrou em direto no 'Dois às 10' e chamou Carlos a Cláudio Ramos mais do que uma vez.

