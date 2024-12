Cayetano Rivera, de 47 anos, conhecido toureiro espanhol e namorado de Maria Cerqueira Gomes, anunciou, nas redes sociais, que vai terminar a carreira.

Através de um vídeo publicado na sua página, Cayetano explica que o próximo ano será o último em que vai pisar as arenas.

"O ano que vem é muito especial para mim. cumprem-se 100 anos desde que o meu bisavô começou a dinastia. Também já se passaram 20 anos desde que comecei no mundo das touradas. Sinto que é hora de dizer adeus", começa por dizer no início do vídeo.

Entre os vários momentos dentro de uma arena que são partilhados na publicação, Cayetano diz a dada altura: "Nem tudo foi bonito, mas durante este tempo procurei transmitir qualidades que a minha profissão reflete como: coragem, esforço, disciplina e solidariedade.”

Nos comentários da partilha, que tem como legenda "A última dança", é possível ver que Maria Cerqueira Gomes fez questão de deixar um comentário: "Estamos muito orgulhosos de ti. E ao teu lado", escreveu.

Vale a pena recordar que a apresentadora da TVI e o toureiro namoram desde 2022 mas conheceram-se em 2019, no dia de anos de Maria e onde esta o entrevistou para o canal.

