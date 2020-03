Maria Cerqueira Gomes viveu nos últimos meses uma das fases mais delicadas da sua vida. Longe da família por estar a trabalhar em Lisboa, a apresentadora separou-se do marido em agosto de 2019 e teve de lidar com as fracas audiências do 'Você na TV' - programa no qual faz dupla com Manuel Luís Goucha.

Nesta fase menos positiva, foi na sua maior confidente que Maria se apoiou. Um apoio que esta resolveu agora agradecer com uma publicação onde tornou pública a sua identidade.

"Primas, amigas desde que me lembro de ser gente. Já fizemos tudo juntas e somos as maiores confidentes", começou por escrever ao apresentar a prima Madalena.

A publicação continuou com Maria a contar um episódio recente em que a prima voltou a ser o seu porto de abrigo.

"Em outubro, sem muita esperança, liguei-lhe e disse que precisava de sair daqui, viajar, respirar o mundo! O meu sonho era que a minha companhia fosse ela... mas o segundo filho tinha nascido há 5 meses e a minha afilhada tem apenas dois anos! Ela ouviu o plano e disse-me: 'Dá-me 30 minutos e já te ligo!' Que Ela é uma mulher prática, eu já sabia... Que conseguia convencer bem o marido (por sinal um tipo bem porreiro que ficou com os dois filhos), também... Mas não esperei tanto. Passado umas semanas embarcámos nesta aventura que nos soube tão bem e nos aproximou ainda mais", escreveu, recuando às suas recentes férias no Brasil.

Por fim, a apresentadora da TVI completou a sua publicação com a fotografia que melhor espelha a sua história e a de Madalena.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes e a guarda partilhada dos filhos durante quarentena