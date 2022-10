Cláudio Ramos está ausente do programa das manhãs da TVI, mas Maria Botelho Moniz garante que o colega e amigo "está bem".

Logo ao abrir o 'Dois às 10, esta terça-feira, a apresentadora fez questão de sossegar os fãs.

"O Cláudio está bem", começou por afirmar, referindo de seguida que "há muitas pessoas preocupadas com o estado de saúde dele", especialmente hoje que saiu uma notícia no Correio da Manhã a dizer que o apresentador terá sido internado de urgência no sábado, 1 de outubro, devido a um problema no coração.

"A verdade é que o Cláudio está em casa, está bem, a recuperar. Mais dia, menos dia, está de volta", acrescentou, frisando de novo: "Está quase a voltar. Não se preocupem, o Cláudio está bem".

