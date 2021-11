Maria Botelho Moniz terminou a semana da melhor maneira na sua conta de Instagram. A apresentadora do programa matutino da TVI, 'Dois às 10', publicou um ternurento retrato no qual um convidado, um menino com deficiência, sorri para ela.

A legenda escolhida pela comunicadora foi a seguinte: "Amor com amor se paga".

Uma fotografia que foi alvo dos mais diversos elogios por partes dos admiradores de Maria Botelho.

Ora veja o momento irresistível...

Leia Também: "Fecho 2021 orgulhosa. Dos passos que dei, do que cresci, do que aprendi"