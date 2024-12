Se há bebé que poderia ganhar o título de um dos mais fofos do ano é o filho de Maria Botelho Moniz. A apresentadora da TVI presenteou os seguidores da sua página de Instagram com um ternurento retrato no qual posa com o pequeno Vicente, de um ano.

Na imagem, a comunicadora surge a sorrir para a câmara, enquanto o menino brinca com uma bola.

"Meu", escreveu na legenda da publicação.

Vicente, recorde-se, é fruto da relação de Maria Botelho com o piloto Pedro Bianchi Prata.