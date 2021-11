Depois de um ano repleto de conquistas, Maria Botelho Moniz termina 2021 a ser capa da edição de dezembro da revista Activa. Mais um passo da vida profissional que a fez refletir sobre os sucessos que tem alcançado.

"Fecho 2021 orgulhosa. Dos passos que dei, do que cresci, do que aprendi. Orgulhosa porque apesar de nunca ser um caminho em linha recta, quando o amor à viagem é a direito, a vida ajuda-nos a chegar ao destino. Fecho 2021 orgulhosa, mas acima de tudo grata. Porque o caminho não se faz sozinho e tenho tido muita sorte naqueles que tenho encontrado. Obrigada Activa por me convidarem a fechar o ano com chave de ouro. Que bonita viagem esta que fizemos, levo-vos a todos no coração", escreveu ao destacar a capa da sua página de Instagram.

Foi no início deste ano que Maria Botelho Moniz abraçou o maior desafio profissional ao assumir a condução do programa 'Dois às 10', das manhãs da TVI, ao lado de Cláudio Ramos. A dupla estreou o formato que substituiu o antigo 'Você na TV'.

Também Cláudio Ramos ficou orgulhoso da colega, destacando a capa da Activa na sua página de Instagram. "Muito linda esta capa que encontrei agora na banca. Tenho a sensação que me e familiar", elogiou.

Leia Também: Maria Botelho Moniz indignada: "Ganhem vergonha na cara"