Maria Botelho Moniz mostrou a sua indignação perante um caso do qual teve conhecimento no programa de hoje do 'Dois às 10', na TVI.

Elizabete, de 47 anos, diz estar a ser alvo de pressão por parte dos filhos dos seus pais adotivos, de maneira a que abandone a casa onde vive neste momento.

Esta foi apadrinhada ainda em criança pelo casal, tendo sido sua cuidadora, mas acabou por ficar de fora do testamento.

Atualmente, vive sem luz e sem água num anexo do terreno com o marido, diagnosticado com Parkinson e Alzheimer.

Não ficando indiferente aos contornos desta situação, a apresentadora referiu: "Vamos estar atentos, vamos querer saber como isto termina. Para estes familiares, se nos estão a ouvir, venham para cima de mim à vontade, mas ganhem vergonha na cara, porque é inacreditável fazerem isto a alguém que cuidou destes dois senhores uma vida inteira. É uma vergonha".

