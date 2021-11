Esta terça-feira, 16 de novembro, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz estiveram à conversa com José Rodrigues dos Santos, a propósito do lançamento do novo livro do jornalista da RTP - 'O Jardim dos Animais com Alma'.

O apresentador comentou a entrevista na sua conta de Instagram, revelando-se impressionado com a postura do jornalista.

"O que mais gosto nas pessoas é a capacidade de me surpreender com elas. Perceber que não tem medo de ser, de dizer, que não querem parecer ou ficar bem só porque sim. Que existe um lado que ninguém conhece e se revela numa conversa", começa por dizer.

"Hoje a visita ao programa do José Rodrigues dos Santos podia resumir-se ‘apenas’ a uma entrevista porreira ao jornalista que vem promover o seu livro. Mas não! O que aconteceu hoje de manhã, foi um estaladão de verdades, umas a seguir às outras, ditas por ele sem medos nem receios", elogia.

"E isso vale muito a pena, porque numa altura em que meio mundo está preocupado em ser politicamente correto para ser aceite, escutar alguém assim, renova as esperanças e lava-nos a alma", nota ainda.

Por fim, sublinha: "Aplaudirei sempre de pé quem tem a coragem de o fazer. E sim, concordo com Ele!".

Leia Também: Judite Sousa lembra passado na RTP: "Uns partem, outros ficam como rocha"