Judite Sousa fez questão de marcar presença no lançamento do último livro de José Rodrigues dos Santos, 'O Jardim dos Animais com Alma', e destacou o momento na sua conta oficial de Instagram.

Através de um pequeno texto, a que juntou uma fotografia captada na ocasião, a jornalista recordou a forma como conheceu o colega de profissão e lembrou o percurso de ambos na RTP.

"Conhecemo-nos em Macau. Trabalhamos juntos, ambos como jornalistas. Eu ao serviço da RTP. O Zé ainda era estudante", começa por recordar.

"O pai dele, o Dr. Paz, foi o meu primeiro entrevistado quando cheguei a Macau. Já em Lisboa fui diretora adjunta de informação do Zé durante alguns anos. É assim a vida: uns partem; outros ficam como uma rocha. Não podia deixar de estar presente no lançamento do seu último livro", termina.

Judite Sousa, recorde-se, regressa em breve ao ativo como um dos rostos da CNN Portugal. A sua contratação já foi oficializada.

