Maria Botelho Moniz não resistiu em partilhar com os seguidores do Instagram o momento de azar na cozinha que marcou o início da sua noite de quarta-feira, 16 de outubro.

"Era uma vez 12 ovos. Obrigada, boa noite", pode ler-se na legenda de uma foto que mostra uma caixa de ovos derramada mesmo junto aos pés da apresentadora.

Apesar do episódio pouco feliz, que acabou por fazer rir os internautas, a verdade é que o fim do dia de Maria também ficou marcado por um momento fofinho.

A comunicadora esteve em videochamada com o noivo, Pedro Bianchi Prata, que captou um momento desta conversa a três, no qual o filho do casal, o bebé Vicente, não faltou, e partilhou nas rede sociais.

"O melhor do meu dia", declarou o piloto ao mostrar a imagem da família.



© Reprodução Instagram - Maria Botelho Moniz

