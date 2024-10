Maria Botelho Moniz enterneceu os seguidores do Instagram esta terça-feira, 22 de outubro, ao partilhar na rede social uma nova fotografia do filho.

A imagem mostra o pequeno Vicente com um amoroso visual de outono. O bebé surge com uma camisola de lã com o próprio nome e calças de ganga.

Vicente completa um ano em novembro deste ano e é fruto da relação da apresentadora com Pedro Bianchi Prata.



© Reprodução Instagram - Maria Botelho Moniz

