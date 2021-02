Maria Botelho Moniz falou pela primeira vez do alegado novo amor, Pedro Bianchi Prata, numa publicação que fez na sua página de Instagram este sábado, 27 de fevereiro.

A apresentadora da TVI teve uma aula de motocross com o piloto, momento que fez questão de destacar na rede social.

"Oops, we did it again [voltei a fazê-lo]. Nove anos depois da minha primeira - e única - aula para uma reportagem que fiz, repete-se o desafio pelas mãos do mesmo - e único - professor de enduro que algum dia terei. Ah, tirei nota 20... dentro e fora da pista", escreveu na legenda de uma fotografia sua, tendo identificado ainda Pedro Bianchi Prata.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores. "Que seja hoje e sempre feliz, e fiquem juntinhos até ficarem velhinhos", disse um internauta. "As voltas que a vida dá", pode ler-se num outro comentário.

Pedro Bianchi Prata também não ficou indiferente à publicação e apenas reagiu à mesma com emojis, incluindo um em forma de coração.

