Maria Botelho Moniz fez frente às inseguranças e surgiu, pela primeira vez em televisão, com o rosto ao natural. O início do programa começou com um desabafo da apresentadora ao afirmar que usa maquilhagem até para ir ao supermercado, pelo que este momento a deixou particularmente desconfortável.

No entanto, Maria defendeu que este gesto era necessário para a aproximar do público e para mostrar que a televisão é feita de pessoas reais.

"Nunca fiz isto. Se estou 100% confortável? Não. Se acho que era necessário? Sem qualquer dúvida", afirmou nas suas redes sociais.

Maria Botelho Moniz acabou por maquilhar-se em direto. Ainda na primeira parte, a apresentadora e Cláudio Ramos receberam Inês Franco e Maria seguiu as dicas da maquilhadora numa sessão em que esta esclareceu algumas dúvidas sobre o tema.

Leia Também: "Para já tenho tido sorte. Ainda não experienciei o 'lado negro' da fama"