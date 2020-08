Começou esta segunda-feira, dia 3, o novo desafio profissional de Maria Botelho Moniz. A apresentadora estreou-se nas manhãs da TVI, à frente do programa 'Você na TV'.

Durante três semanas, será a anfitriã do formato apresentado por Manuel Luís Goucha, uma vez que este se encontra de férias.

Na passada sexta-feira, Maria Botelho Moniz conduziu o programa na companhia de Goucha e hoje deu-se a sua grande estreia a solo, que logo nos primeiros minutos foi bastante elogiada nas redes sociais.

A apresentadora destacou-se na estação de Queluz com o 'Big Brother Extra', o segmento do reality show emitido diariamente à meia noite. Com o fim do jogo, que terminou este domingo, torna-se agora o principal rosto das manhãs durante o mês de agosto.

