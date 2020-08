Maria Botelho Moniz "fechou a sua participação no 'Big Brother 2020'" na noite deste sábado, 1 de agosto. Um momento que levou a apresentadora a recorrer à sua página de Instagram para falar sobre esta experiência.

"Estou até agora a digerir esta sensação avassaladora que é fazer parte de uma equipa que produz diariamente um reality show. É uma máquina que sempre quis conhecer por dentro, entender-lhe as peças e a mecânica, perceber-lhe o pulsar. É capacidade de reação ao seu mais alto nível, porque o que achávamos ser o tema chave do dia, muda de um segundo para o outro. Porque tudo é feito com base no imprevisível comportamento de terceiros. É entretenimento e vida real, tudo num só bolo que sem os ingredientes certos não se faz. Ou faz mas não sabe a nada. E este teve muito, mas muito sabor", começou por escrever.

"Demos tudo e, tal como dizem os concorrentes naquele velho - e verdadeiro clichê - são 24 sobre 24 e só quem está lá dentro é que sabe. Da minha parte, obrigada por terem estado colados no 'BB Extra' todas a noites e por se terem envolvido tanto nesta jornada que parece que durou sete anos mas que ao mesmo tempo parece que estreou ontem. Nada se faz sem uma equipa, e aquela que esteve comigo em estúdio e fora dele é fora de série. Nos sofás ao meu lado, atrás das câmeras a rir connosco, na régie a marcar o compasso, na produção a segurar a rede", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e destacou: "Agora o barco segue, com uma super gala final hoje à noite [2 de agosto] aos comandos do Cláudio Ramos e o extra da próxima semana passará a ter a Mafalda Castro a marcar-lhe o ritmo enquanto eu vou agarrar a enorme responsabilidade que me foi entregue para as próximas três semanas e que começa já amanhã". Recorde-se que Maria Botelho Moniz vai substituir Manuel Luís Goucha nas manhã da TVI, no programa 'Você na TV', já a partir desta segunda-feira, 3 de agosto.

"Obrigada a todos. E para não fugir ao que sempre disse no fechar de cada programa, 'foi um prazer, uma honra, um privilégio'. Até já", rematou.

Uma mensagem que não passou despercebida aos olhos de Nuno Santos, que fez questão de comentar: "Parabéns e obrigado. Amanhã avançamos firmes e em setembro há mais (pronto, com umas férias pelo meio)".

De referir que Cristina Ferreira vai começar a trabalhar oficialmente na TVI a partir do dia 1 de setembro.

